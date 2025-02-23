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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص

فيديو... وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

فيديو... وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت

وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي قبل قليل الى بيروت وسط استقبال سلطات اللبنانية.

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رمز الخبر 1954729

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