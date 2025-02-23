https://ar.mehrnews.com/news/1954729/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص رمز الخبر 1954729 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص فيديو... وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي قبل قليل الى بيروت وسط استقبال سلطات اللبنانية. تحميل 14 MB وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت وزير الخارجية الايراني يصل الى بيروت رمز الخبر 1954729 کپی شد محتوى ذات صلة أحدث فيديو من ملعب كميل شمعون قبيل مراسم تشييع شهداء المقاومة عراقجي: العالم أدرك أن موازين القوى تغيرت لصالح محور المقاومة فيديو..استمرار توافد الحشود لتشييع جثمان قائد شهداء المقاومة في بيروت تواجد المواكب العراقية لاستقبال المشيعين المتوافدين إلى المدينة الرياضية ببيروت عراقجي: المقاومة حققت انتصارات كثيرة حتى الآن فإنها ستحقق النصر النهائي هتاف النواب الإيرانيون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل " في المجلس رضائي: الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين من المجاهدين العظام في سبيل الإسلام سمات وزير الخارجية الايراني بيروت السيد عباس عراقجي الشهيد نصرالله تشييع الشهيد حسن نصر الله السيد هاشم صفي الدين
تعليقك