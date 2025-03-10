https://ar.mehrnews.com/news/1955363/ ١٠/٠٣/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص رمز الخبر 1955363 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٣/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص مهلة أنصار الله اليمنية لإسرائيل يمكنكم من خلال هذا الشريط ادراك زمان استئناف اليمنيين للعمليات البحرية ضد الكيان الصهيوني. تحميل 7 MB رمز الخبر 1955363 کپی شد محتوى ذات صلة السيد الحوثي: الجماعات التكفيرية ليست مجاهدة ولو كانت تجاهد لواجهت العدو الإسرائيلي اليمن: القوات المسلحة في أتم الجاهزية لاستئناف العمليات البحرية ضد "إسرائيل" السيد الحوثي: سنعطي مهلة 4 أيام..سنستأنف عملياتنا ضد العدو إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة قائد حركة أنصار الله: نحذر الكيان الصهيوني من انتهاك الهدنة سمات اليمن أنصار الله الكيان الصهيوني
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