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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص

مهلة أنصار الله اليمنية لإسرائيل

مهلة أنصار الله اليمنية لإسرائيل

يمكنكم من خلال هذا الشريط ادراك زمان استئناف اليمنيين للعمليات البحرية ضد الكيان الصهيوني.

تحميل 7 MB
رمز الخبر 1955363

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