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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ ص

السيد الحوثي: سنعطي مهلة 4 أيام..سنستأنف عملياتنا ضد العدو إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيد الحوثي: سنعطي مهلة 4 أيام..سنستأنف عملياتنا ضد العدو إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، عن منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام، مؤكداً أنه "إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في خطاب تناول فيه آخر التطورات الإقليمية والدولية، أشار السيد الحوثي إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في فلسطين، قائلاً: "نحن لا نكتفي بإصدار البيانات فقط، بل قادرون على دعم الفلسطينيين في عدة مجالات".

وقال:"نعلن للعالم أجمع أننا سنمنح الوسطاء مهلة 4 أيام، وسنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة."

وأشار إلى أنّ "في مسار تنفيذ الاتفاق في غزّة كان من الواضح أن العدو الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته، لا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني"، لافتاً إلى أنّ "العدو تنصل عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالاستحقاقات الإنسانية".

وقال السيد الحوثي إنّ "الإخوة في حركة حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكلٍ كامل فيما عليهم في الاتفاق وكان هذا واضحاً من جانبهم".

وأضاف: "الملف الإنساني فيه استحقاقات ومع ذلك التزامات في إطار الاتفاق وبضمانات الضمناء، حاول العدو أن ينتقص منها وألا يفي بها على مستوى كان محدداً بشكلٍ واضح".

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، تحدث السيد الحوثي عن وجود اعتداءات مكثفة للعدو الإسرائيلي والمستوطنين هناك، مؤكداً أن الموقف الأميركي، تحت إدارة ترامب، يدعم الصهيونية ويشجع على تهجير الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والأميركي بحق الفلسطينيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955265

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