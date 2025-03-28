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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص

فيديو..اهالي كردستان يحيون مسيرة يوم القدس العالمي

فيديو..اهالي كردستان يحيون مسيرة يوم القدس العالمي

شارك اهالي محافظة كردستان في غرب إيران بمسيرات يوم القدس العالمي ونزلوا الى الشوارع بحماس وبحفاوة.

تحميل 6 MB

رمز الخبر 1955956
جواد ماستری فراهانی

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