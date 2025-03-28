https://ar.mehrnews.com/news/1955956/ ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص رمز الخبر 1955956 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص فيديو..اهالي كردستان يحيون مسيرة يوم القدس العالمي شارك اهالي محافظة كردستان في غرب إيران بمسيرات يوم القدس العالمي ونزلوا الى الشوارع بحماس وبحفاوة. تحميل 6 MB رمز الخبر 1955956 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة فيديو...حضور الشباب الافريقيين في مسيرة يوم القدس العالمي بطهران مسيرة يوم القدس العالمي في مدینة بوشهر جنوب البلاد فيديو..مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد فيديو.. مشاركة اهالي محافظة البرز في مسيرة يوم القدس العالمي إيران تدعو المسلمين الروس لحضور مسيرات يوم القدس العالمي شاهد..اقامة مسيرة يوم القدس العالمي في شيراز سمات يوم القدس مسيرات يوم القدس يوم القدس العالمي 2025 اقليم كردستان
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