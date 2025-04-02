https://ar.mehrnews.com/news/1956164/ ٠٢/٠٤/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م رمز الخبر 1956164 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٤/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م فيديو... مشاهد جميلة من طبيعة محافظة لرستان بمناسبة يوم الطبيعة، ندعو الجميع لمشاهدة صور جميلة من الطبيعة الربيعية في لرستان. تحميل 57 MB رمز الخبر 1956164 کپی شد محتوى ذات صلة بقائي: يوم الطبيعة يعتبر تقليد عريق لدعوتنا إلى أحضان الطبيعة "يوم الطبيعة" ... ختام احتفالات عيد النوروز في إيران عيد النوروز في إيران..احتفالات قديمة وعريقة بتقاليد وسنن حسنة سمات يوم الطبيعة محافظة لرستان ايران
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