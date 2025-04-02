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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م

فيديو... مشاهد جميلة من طبيعة محافظة لرستان

فيديو... مشاهد جميلة من طبيعة محافظة لرستان

بمناسبة يوم الطبيعة، ندعو الجميع لمشاهدة صور جميلة من الطبيعة الربيعية في لرستان.

تحميل 57 MB

رمز الخبر 1956164

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