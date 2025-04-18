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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م

بالصور..استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني

بالصور..استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني

أقامت وحدات الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، استعراضا عسكريا في مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، بمناسبة يوم الجيش الوطني.

رمز الخبر 1956787
جواد ماستری فراهانی

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