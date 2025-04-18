https://ar.mehrnews.com/news/1956787/ ١٨/٠٤/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م رمز الخبر 1956787 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١٨/٠٤/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م بالصور..استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني أقامت وحدات الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، استعراضا عسكريا في مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، بمناسبة يوم الجيش الوطني. استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني رژه روز ارتش در بندرعباس برگزار شد رژه روز ارتش در بندرعباس برگزار شد استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني رژه روز ارتش در بندرعباس برگزار شد رژه روز ارتش در بندرعباس برگزار شد استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني استعراض عسکری في محافظة هرمزجان بمناسبة يوم الجيش الوطني رمز الخبر 1956787 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة قائد القوات البرية للجيش: تنفيذ أي تهديد سيواجه بتهديد عملي فيديو: عرض عسكري للبحرية الإيرانية في الخليج الفارسي بقائي في يوم الجيش الإيراني: تحية لمن صمدوا ببسالة وضحوا بارواحهم لأجل إيران عرض منجزات ومعدات القوات البرية للجيش الإيراني بمناسبة اليوم الوطني للجيش سمات يوم الجيش الوطني اليوم الوطني للجيش الايراني الجيش الإيراني محافظة هرمزكان
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