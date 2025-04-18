عرض منجزات ومعدات القوات البرية للجيش الإيراني بمناسبة اليوم الوطني للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وحدات مختارة وإنجازات ومعدات القوات البرية للجيش قامت بعرض أمام ساحة الإستعراض في طهران بمناسبة اليوم الوكني للجيش الإيراني.

ومن هذه المعدات والمنظومات العسكرية:

طائرة بدون طيار مهاجر 6، طائرة بدون طيار مهاجر 2، طائرة بدون طيار مهاجر 4، طائرة بدون طيار أبابيل 4، طائرة بدون طيار أراش، طائرة بدون طيار يسير، مركبة محطة التحكم الأرضية، رمركز القيادة M113، منظومة الاتصالات، نظام الملاحة، نظام جمر V/UHF، نظام الاتصالات، منظومة ميجد، زوبين 2، كيان 800 بلس، كيان 700، دبابة وطنية فائقة الثقل ومركبة نقل أفراد، مركبة بحثية NRBC، صاروخ تاو، مدفع 23 مم، دبابة ذو الفقار من الجيل الثالث الإيرانية، دبابة تيام، سلاح القنص شاهر، مركبة نقل أفراد M113 المحسنة، مدفع 57M. م.م بهمن، مركبة رروينتن المضادة للرصاص، سلاح محرم، روبوت نذير، روبوت كارال، سيارة إسعاف مدرعة، نظام غرفة عمليات متنقلة، نظام مختبر متنقل، أنظمة هارتاب الطبية، نظام الأشعة المتنقل، نظام العناية المركزة المتنقل، مركبة مجهزة بسلاح دوشكا، مركبة مجهزة برشاش كيتلينج، صاروخ فاتح 360 وصاروخ لبيك.

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