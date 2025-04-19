https://ar.mehrnews.com/news/1956814/ ١٩/٠٤/٢٠٢٥، ١:١٩ م رمز الخبر 1956814 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٩/٠٤/٢٠٢٥، ١:١٩ م الوفد الأمريكي يصل إلى موقع المفاوضات غير المباشرة مع إيران وصل الوفد الأمريكي إلى موقع المفاوضات غير المباشرة مع إيران في روما. تحميل 2 MB رمز الخبر 1956814 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة عراقجي يجري مشاورات مع نظيره العماني في روما فيديو..وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى مكان المحادثات غير المباشرة مع امريكا انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة في روما خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي..عراقجي: نلتزم الدبلوماسية ويجب الاستفادة من هذه الفرصة سمات الوفد الأمريكي المفاوضات غيرالمباشرة التفاوض مع امريكا روما سلطنة عمان
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