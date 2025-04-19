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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:١٩ م

الوفد الأمريكي يصل إلى موقع المفاوضات غير المباشرة مع إيران

الوفد الأمريكي يصل إلى موقع المفاوضات غير المباشرة مع إيران

وصل الوفد الأمريكي إلى موقع المفاوضات غير المباشرة مع إيران في روما.

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رمز الخبر 1956814
جواد ماستری فراهانی

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