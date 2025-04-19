عراقجي يجري مشاورات مع نظيره العماني في روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني التقى مع نظيره العماني في روما واجرى مشاورات معه قبل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان.

هذا والتقى عراقجي في وقت سابق من اليوم مع وزير خارجية ايطاليا قبل التوجه الى مكان المحادثات وأكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالدبلوماسية داعيا الى اغتنام هذه الفرصة لحل القضايا.

ووصل وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له قبل دقائق الى مكان المحادثات غير المباشرة مع الجانب الامريكي التي ستعقد في احدى البعثات الدبلوماسية لسلطنة عمان في روما.

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