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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

شاهد بالفيديو..نهر من البطيخ يتدفق في إيران

شاهد بالفيديو..نهر من البطيخ يتدفق في إيران

انقلاب شاحنة محملة بالبطيخ في منطقة شبانكاره بمحافظة بوشهر أدى إلى تتدفق المئات من حبات البطيخ الطازج في المياه.

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رمز الخبر 1956854
جواد ماستری فراهانی

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