https://ar.mehrnews.com/news/1956854/ ٢٠/٠٤/٢٠٢٥، ١٢:١١ م رمز الخبر 1956854 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٤/٢٠٢٥، ١٢:١١ م شاهد بالفيديو..نهر من البطيخ يتدفق في إيران انقلاب شاحنة محملة بالبطيخ في منطقة شبانكاره بمحافظة بوشهر أدى إلى تتدفق المئات من حبات البطيخ الطازج في المياه. تحميل 10 MB رمز الخبر 1956854 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة تصدير 294 ألف طن من المنتجات الزراعية من مهران إلى العراق الشعب الايراني وليلة "يلدا" العريقة...ايرانييون يستقبلون الشتاء بتقاليدهم الخاصة لبنان...حزب الله يستهدف موقع المنارة بقذائف المدفعية سمات البطيخ ايران فیضان النهر
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