شاهد بالفيديو..نهر من البطيخ يتدفق في إيران

انقلاب شاحنة محملة بالبطيخ في منطقة شبانكاره بمحافظة بوشهر أدى إلى تتدفق المئات من حبات البطيخ الطازج في المياه.