تصدير 294 ألف طن من المنتجات الزراعية من مهران إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام لجمارك محافظة إيلام سهراب كمري أنه تم تصدير 294 ألفاً و472 طناً من المنتجات الزراعية المختلفة إلى العراق منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر العاشر من العام الايراني عبر حدود مهران الدولية.

وأعلن أن قيمة هذه الكمية من المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق بلغت 123 مليوناً و34 ألفاً و497 دولاراً.

وأشار كمري إلى أن البطيخ والتفاح والخيار والطماطم والبرتقال أهم المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق.

وقال المدير العام لجمارك ايلام انه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر العاشر تم تصدير بضائع بقيمة نحو 1.462 مليار دولار ووزنها 2.448 مليون طن من حدود مهران الدولية في محافظة ايلام جنوب غربي البلاد إلى العراق ودول أخرى.

وتقع مهران على بعد نحو 230 كيلومترا من بغداد وهي أقرب مدينة حدودية للعاصمة والمراقد المقدسة في العراق ولهذا السبب أصبحت مركزا لأنشطة التصدير الإيرانية وحركة الزوار مع هذا البلد المجاور.

ويتم تصدير ما معدله 400 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والتصديرية إلى العراق من حدود مهران الدولية بعد استكمال الإجراءات الجمركية.

وتقع مهران على بعد 85 كيلومترًا جنوب غرب إيلام.

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