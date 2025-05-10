السفارة الايرانية ترفض مزاعم نائب روسي بشأن جودة البطيخ الإيراني وتدعوه الى تقديم التوضيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر فيه أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي، وهو يستخدم جهازًا غير واضح مدى دقته، يختبر البطيخ بشكل سطحي ويدعي أن المنتج يفتقر إلى المعايير المطلوبة.

أن جميع المنتجات المستوردة إلى روسيا، وخاصة الأغذية والفواكه والخضروات، يجب أن تلبي المعايير الصارمة للبلاد من أجل إصدار تصريح دخول لها.

وتفرض ثلاث هيئات تنظيمية روسية، بما في ذلك "منظمة مراقبة المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي"، و"منظمة سلامة الأغذية"، و"منظمة حماية حقوق المستهلك"، معايير صارمة على واردات المنتجات من مختلف البلدان لضمان صحة وجودة المنتجات المستوردة.

بالإضافة إلى المؤسسات الرقابية الروسية، يُطلب من المصدرين الإيرانيين الذين يعملون في مجال تصدير المنتجات الزراعية والبستانية والخضراوات الامتثال الكامل للمعايير الروسية والحصول على شهادة الصحة النباتية من منظمة وقاية النبات التابعة لوزارة الجهاد الزراعي.

وفي السياق أكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رحيمي على الصحة الكاملة والامتثال للمعايير الروسية في مجال المنتجات المصدرة إلى هذا البلد وقال: "نظراً لأن مسؤولاً روسياً أدلى بادعاءات بشأن البطيخ الإيراني، فقد طلبت السفارة الإيرانية التوضيحات اللازمة حول هذه التصريحات في مذكرة رسمية".

وأكد أن جميع المنتجات الإيرانية المصدرة إلى روسيا تدخل البلاد بعد الحصول على تصاريح الجودة ووفقا للمعايير الصارمة للحكومة الروسية ومنظمة وقاية النباتات الإيرانية، وإلا فلن تتمكن من الدخول إلى السوق الاستهلاكية الروسية.

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