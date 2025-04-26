https://ar.mehrnews.com/news/1957129/ ٢٦/٠٤/٢٠٢٥، ٢:٥١ م رمز الخبر 1957129 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٦/٠٤/٢٠٢٥، ٢:٥١ م فيديو.. لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي شاهد في هذا الفيديو لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي الذ خلف عشرات الجرحى حتى الآن واسبابه غيرمعروفة. رمز الخبر 1957129 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الشركة الوطنية للنفط: مصفاة "نجمة خليج فارس" في حالة أمان إعلان حالة الطوارئ في بندرعباس وعدد المصابين في الانفجار وصل إلى 561 ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 516 شخصًا انفجار ضخم في جنوب إيران يخلف اربعة قتلى وعشرات الجرحى (+فيديو) سمات ميناء الشهيد رجائي انفجار ضخم بندر عباس جنوب ايران قتلى وجرحى
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