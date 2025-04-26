  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م

فيديو.. لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي

فيديو.. لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي

شاهد في هذا الفيديو لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي الذ خلف عشرات الجرحى حتى الآن واسبابه غيرمعروفة.

رمز الخبر 1957129
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات