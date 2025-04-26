ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 516 شخصًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية: "نتيجة الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي، تم إرسال أربع حافلات إسعاف و15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، كما تم إصدار أمر للطيران لهيليكوبتر خدمات الطوارئ الجوية في لارستان."

وأكد يكتابرست أن خدمات الطوارئ الجوية في جهرم ولار في حالة تأهب، بالإضافة إلى استعداد مستشفيات مدينة شيراز.

وأشار إلى أن مستشفى شهيد محمدي استقبل 60 مصابًا جديداً، ومستشفى سيد الشهداء 45 مصابًا، ومستشفى خاتم الأنبياء 16 مصابًا، ومستشفى صاحب الزمان 120 مصابًا، ومستشفى خليج فارس 40 مصابًا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين حتى هذه اللحظة إلى 516 شخصًا.

وأضاف يكتابرست أن 90 سريرًا في مستشفيات شيراز وعددًا من الأسرة في طهران تم تجهيزها لاستقبال المصابين المحتملين، ولكن حتى الآن لم يكن هناك حاجة لإرسال المصابين إلى مناطق أخرى.

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