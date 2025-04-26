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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٦ م

تعقيباً على انفجار بندر عباس

الشركة الوطنية للنفط: مصفاة "نجمة خليج فارس" في حالة أمان

الشركة الوطنية للنفط: مصفاة "نجمة خليج فارس" في حالة أمان

أعلنت مصفاة نجمة خليج فارس أنها في حالة أمان، وأن حادثة الانفجار التي وقعت في رصيف شهيد رجائي في بندرعباس لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بمخازن ومرافق النفط التابعة لهذه المصفاة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن الانفجار في رصيف شهيد رجائي لا علاقة له بمخازن ومرافق مصفاة نجمة خليج فارس، وأن أنشطة المصفاة مستمرة دون أي انقطاع.

كما أصدرت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية في إيران بيانًا أكدت فيه أن "هذا الانفجار لا يرتبط بالمصافي ومخازن الوقود ومجموعة التوزيع وخطوط الأنابيب النفطية المرتبطة بالشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية في تلك المنطقة، وأن عمليات تشغيل المرافق الواقعة في منطقة بندرعباس مستمرة بلا توقف.

كما أن المعدات وفرق الإغاثة والإطفاء من جميع الشركات النفطية في المنطقة في حالة تأهب وتقدم خدماتها للمساعدة في إدارة هذه الحادثة بالتعاون مع منظمة الموانئ والملاحة البحرية."

/انتهى/

رمز الخبر 1957127
یاسر المصری

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