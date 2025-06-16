https://ar.mehrnews.com/news/1959421/ ١٦/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص رمز الخبر 1959421 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص فيديو...إيران ترسم لوحة فنية بصـواريخها الفرط صوتية في سماء الخليج الفارسي يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الصواريخ الفرط صوتية الايرانية في سماء الخليج الفارسي. تحميل 1 MB رمز الخبر 1959421 کپی شد محتوى ذات صلة إيران تزيد من استخدامها لصواريخ هايبرسونيك في هجماتها على إسرائيل الشرطة الإسرائيلية: الوضع سيء للغاية موجة صواريخ ايرانية جديدة تضرب حيفا وتل أبيب + فيديو سمات ايران الصواريخ الايرانية الخليج الفارسي
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