فيديو...إيران ترسم لوحة فنية بصـواريخها الفرط صوتية في سماء الخليج الفارسي

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الصواريخ الفرط صوتية الايرانية في سماء الخليج الفارسي.