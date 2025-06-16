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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

فيديو...إيران ترسم لوحة فنية بصـواريخها الفرط صوتية في سماء الخليج الفارسي

فيديو...إيران ترسم لوحة فنية بصـواريخها الفرط صوتية في سماء الخليج الفارسي

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الصواريخ الفرط صوتية الايرانية في سماء الخليج الفارسي.

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رمز الخبر 1959421

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