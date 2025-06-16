إيران تزيد من استخدامها لصواريخ هايبرسونيك في هجماتها على إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية صباح اليوم الاثنين، استهدفت مدينتي تل أبيب وحيفا المهمتين. بالإضافة إلى هاتين المدينتين، تعرضت مناطق أخرى في وسط وشمال إسرائيل، مثل بني باراك، للقصف الصاروخي الإيراني.

يُعتبر هجوم هذا الصباح أعنف هجوم من بين عمليات الأيام الثلاثة الماضية، حيث أصيبت مصفاة ومحطة كهرباء بالصواريخ في حيفا، كما تسبب في أضرار جسيمة في تل أبيب وبني باراك.

بحسب الصور المنشورة من عملية اليوم، يُفهم أن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي قد أخذت في الاعتبار أمرين مهمين، وهما زيادة القوة التدميرية وسرعة الصواريخ.

في سلسلة عمليات "الوعد الصادق 3"، استُخدمت أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية مثل "عماد"، و"قدر"، و"خيبرشكن"، و"حاج قاسم"، و"فتاح". وبالمقارنة مع "الوعد الصادق 1" و"الوعد الصادق 2"، يتضح جليًا أن القوة التدميرية للرؤوس الحربية لهذه الصواريخ قد ازدادت، ويمكن فهم ذلك من مدى الدمار الذي لحق بالمناطق المستهدفة .

الأمر الثاني هو سرعة المقذوفات، مما يشير إلى زيادة في استخدام صواريخ "فتاح" الهايبر سونيك.

في عملية هذا الصباح، التُقطت عدة صور لصواريخ فرط صوتية تصيب أهدافًا في تل أبيب وحيفا، مما يُظهر أن هذه الصواريخ اجتازت بسهولة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وأصابت الهدف.

صواريخ فتاح الفرط صوتية، من عائلة صواريخ فتاح الباليستية التكتيكية، مُجهزة برأس حربي كروي يعمل بالوقود الصلب مع فوهة متحركة، وقدرة على المناورة وتغيير المسار، وتصل سرعتها إلى ما بين 13 و15 ماخ.

يتحرك صاروخ فتاح في مسار مُحدد وبسرعة مُحددة حتى الثلث الأخير من مساره، أي على بُعد 500 كيلومتر من الهدف. لكن في هذه المرحلة، وعند تشغيل محرك الوقود الصلب المزود بفوهة متحركة، تزداد سرعة المقذوف إلى حوالي ثلاثة أضعاف سرعته الأولية، ويبدأ الصاروخ بالمناورة وتغيير مساره، مما يُسبب أخطاءً في حسابات أنظمة الدفاع ويمنعها من استهدافه.

ما ميّز هجوم هذا الصباح عن بقية الهجمات السابقة هو الاستخدام المتزايد لصواريخ هايبرسونيك، مما يُشير أيضًا إلى زيادة في إنتاجها.

يبدو أننا سنشهد في الهجمات القادمة استخدامًا متزايدًا لهذه الصواريخ لاختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات بأمان ونجاح؛ إن استمرت هذه الهجمات على هذا النحو، ستضع إسرائيل في موقف صعب لمواصلة الحرب.

/انتهى/