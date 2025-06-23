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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٥٥ ص

شاهد...اسقاط طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمز في طهران

شاهد...اسقاط طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمز في طهران

شاهد في هذا الفيديو كيف تحرق طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمز بعد اسقاطها في سماء طهران.

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رمز الخبر 1959831
جواد ماستری فراهانی

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