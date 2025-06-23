https://ar.mehrnews.com/news/1959831/ ٢٤/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٥٥ ص رمز الخبر 1959831 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٤/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٥٥ ص شاهد...اسقاط طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمز في طهران شاهد في هذا الفيديو كيف تحرق طائرة مسيرة صهيونية من طراز هرمز بعد اسقاطها في سماء طهران. تحميل 1 MB رمز الخبر 1959831 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة ترامب يدعي حصول اتفاق لوقف اطلاق النار بين ايران والكيان الصهيوني فيديو..بنات الحاج قاسم: نموت ولانخسر ارضنا ايران: الدبلوماسية دمرت بفعل "اسرائيل" وامريكا سمات الكيان الصهيوني العدوان الاسرائيلي مسيرة هرمز طهران
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