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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٤٨ ص

ترامب يدعي حصول اتفاق لوقف اطلاق النار بين ايران والكيان الصهيوني

ترامب يدعي حصول اتفاق لوقف اطلاق النار بين ايران والكيان الصهيوني

ادعى الرئيس الامريكي، دونالد ترامب ان ايران والكيان الصهيوني وافقتا على وقف اطلاق النار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الامريكي ترمب قبل دقائق: جرى الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وأضاف ترمب: تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وتابع الرئيس الامريكي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا.

وصرح: وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

واوضح ترمب: بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما.

/انتهى/

رمز الخبر 1959828
جواد ماستری فراهانی

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