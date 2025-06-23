ترامب يدعي حصول اتفاق لوقف اطلاق النار بين ايران والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الامريكي ترمب قبل دقائق: جرى الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل.



وأضاف ترمب: تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل.



وتابع الرئيس الامريكي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا.



وصرح: وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.



واوضح ترمب: بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما.

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