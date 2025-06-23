ايران: الدبلوماسية دمرت بفعل "اسرائيل" وامريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت البعثة الايرانية، في بيان لها اليوم الاثنين حسب توقيت نيويورك : ان مجرم الحرب الملاحق دوليا "نتن ياهو"، قام بمصادرة السياسة الخارجية الامريكية وجر هذا البلد الى صراع باهض الثمن.

واضافت : امريكا ضحت متهورة من جديد بامنها الوطني لحماية رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتن ياهو؛ مؤكدة بان الدبلوماسية دمرت بفعل "اسرائيل" وامريكا، وان كل ما يطرح تحت عنوان "مقترح دبلوماسي" ليس سوى خديعة واحتيال.

وختم البيان بالقول : من دون شك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتحملون كامل المسؤولية عن مقتل المدنيين الابرياء في ايران وخاصة الاطفال والنساء، فضلا عن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الحيوية وغير العسكرية في البلاد.