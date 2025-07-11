فيديو.. قاعدة العديد الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني

شاهد في هذا الفيديو صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني.