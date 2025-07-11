https://ar.mehrnews.com/news/1960446/ ١١/٠٧/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص رمز الخبر 1960446 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٧/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص فيديو.. قاعدة العديد الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني شاهد في هذا الفيديو صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني. تحميل 3 MB رمز الخبر 1960446 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الصورایخ الایرانية تخيف الخبراء الصهاينة وتجبرهم على الفرار الى الخارج وزير الخارجية الأمريكي يتعرض للاختراق اعتراف إسرائيلي بإصابة الضربات الإيرانية مواقع عسكرية داخل الكيان سمات قاعدة العديد في قطر قاعدة العديد الهجوم الصاروخي العدوان الامريكي العدوان الاسرائيلي الحرب الاسرائيلية على ايران
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