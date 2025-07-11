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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص

فيديو.. قاعدة العديد الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني

فيديو.. قاعدة العديد الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني

شاهد في هذا الفيديو صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر قبل وبعد الهجوم الإيراني.

تحميل 3 MB

رمز الخبر 1960446
جواد ماستری فراهانی

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