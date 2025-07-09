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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:١٥ م

الصورایخ الایرانية تخيف الخبراء الصهاينة وتجبرهم على الفرار الى الخارج

الصورایخ الایرانية تخيف الخبراء الصهاينة وتجبرهم على الفرار الى الخارج

أدى الهجوم الصاروخي الايراني على حديقة "غاف يام نيغيف" التكنولوجي في بئر السبع الى ترهيب الخبراء في هذا المركز وفرارهم عنه الى الخارج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه الهجوم الصاروخي الإيراني على مجمع "غاف يام نيغيف" التكنولوجي في بئر السبع، الذي يضم أحد المكاتب الرئيسية لشركة مايكروسوفت في إسرائيل، ضربةً قاصمة لهذه البنية التحتية الحيوية.

فاقم الهجوم أزمة الموارد البشرية في قطاع التكنولوجيا. يسعى العديد من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة إلى الهجرة إلى الخارج بسبب انعدام الأمن والاستقرار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد في النظام الإسرائيلي في حالة من عدم اليقين، مع استمرار الضغوط الأمنية والاقتصادية الناجمة عن التوترات مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960402
جواد ماستری فراهانی

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