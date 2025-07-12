مستخدمون أجانب یشيدون بقوة إيران الصاروخية

وكالة مهر للأنباء: أشاد مستخدمون غير إيرانيين بقوة إيران العسكرية ودقتها ردًا على تحليلٍ نشرته وكالة أسوشيتد برس أمس (الجمعة)، والذي أشار إلى احتمال تعرض قبة رادار اتصالات عسكرية أمريكية رئيسية في قطر لقصف صاروخي إيراني في 23 يونيو.

تضم قبة الرادار، وهي غطاء مقاوم للعوامل الجوية، محطة اتصالات متطورة (MET) على شكل طبق استقبال فضائي، تُشكل مركز اتصالات حديث في القاعدة الجوية الأمريكية.

أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن المحطة ستوفر اتصالات آمنة، تشمل خدمات الصوت والفيديو والبيانات، وتربط القوات العسكرية في منطقة القيادة المركزية الأمريكية بالقادة العسكريين حول العالم.

كانت المحطة في قطر الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة، وتتميز بتقنية مقاومة للتشويش. يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه ترامب، ردًا على هجوم إيران على القاعدة الأمريكية في العديد بقطر، رد إيران بأنه "ضعيف للغاية"، وأعلن سريعًا وقف إطلاق النار دون اتخاذ أي إجراءات مضادة.

بعد مزاعم أمريكية بعدم الحاق الضربة الصاروخية الايرانية أي ضرر بقاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الضربة أصابت أهدافها بدقة عالية.

واظهرت الصور استهداف مركز اتصالات متطور يقع تحت قبة كبيرة داخل القاعدة العسكرية مركز القيادة الامريكية الوسطى. وتشير منطقة متفحمة في الصور إلى المكان الذي كانت فيه القبة، كما تبدو ايضا أضرار في حظيرة طائرات قريبة من القبة.

وتكذب هذه الصور مزاعم سابقة من الولايات المتحدة بعدم وقوع أي أضرار في قاعدة العديد، أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

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