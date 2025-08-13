https://ar.mehrnews.com/news/1961636/ ١٣/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص رمز الخبر 1961636 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٣/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص شاهد.مواكب العزاء في مرقد الإمام الحسين(ع) عشية الاربعين شاهد في هذا الفيديو الحضور الحاشد لمواكب العزاء في مرقد الإمام الحسيين عليه السلام عشية زيارة الأربعين الحسيني(ع). تحميل 5 MB رمز الخبر 1961636 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة وفاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات في حادثتين للزوار الايرانيين في العراق شاهد بالصور..لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع) استتباب الأمن على الحدود الايرانية العراقية بشكل كامل بجهود خدام زوار الاربعين سمات مواكب العزاء زيارة الاربعين الامام الحسين الاربعين الحسيني مرقد الامام الحسين (ع) كربلاء
