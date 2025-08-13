  1. مالتي مدیا
١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص

شاهد.مواكب العزاء في مرقد الإمام الحسين(ع) عشية الاربعين

شاهد.مواكب العزاء في مرقد الإمام الحسين(ع) عشية الاربعين

شاهد في هذا الفيديو الحضور الحاشد لمواكب العزاء في مرقد الإمام الحسيين عليه السلام عشية زيارة الأربعين الحسيني(ع).

جواد ماستری فراهانی

