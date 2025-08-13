وفاة أربعة أشخاص وإصابة العشرات في حادثتين للزوار الايرانيين في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصطدام فجر اليوم حافلة كبيرة بحافلة صغيرة تقلّ زوارا إيرانيين على طريق النجف-البصرة حيث ادى الى اصابة عدد من الزوار في هذه الحادثة.

وقال "عبودي"، المدير العام للهلال الأحمر في خوزستان: فجر اليوم، حوالي الساعة 3:20، وبعد الإعلان عن حادث تصادم بين حافلة صغيرة وحافلة تقلّ حجاجًا إيرانيين على طريق النجف-البصرة في العراق، تم إرسال 10 فرق عملياتية على الفور إلى موقع الحادث".

وأضاف عبودي: "أصيب في هذا الحادث 40 شخصًا، وبعد التنسيق اللازم، نُقلوا إلى البلاد لتلقي العلاج بعد إجراءات ما قبل نقلهم إلى المستشفى".

وفاة أربعة أشخاص وإصابة 57 آخرين في حادث سير آخر للزوار الايرانيين

وفي توضيح حادثة سير اخرى للزوار الايرانيين وقعت على طريق البصرة-شلمجة، صرحت المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، ابوالفضل ماهرخ: توفي أربعة أشخاص وأصيب 57 آخرون نتيجة خروج حافلة عن مسارها في الأراضي العراقية على طريق البصرة-شلمجة.

وأضاف ابوالفضل ماهرخ: وصلت فرق الطوارئ فورًا إلى نقطة الصفر الحدودية ودخلت الأراضي العراقية، وقدمت الخدمات الطبية ونقلت المصابين إلى مستشفيات في آبادان وخرمشهر.

وأوضح: تم نقل 30 مصابًا إلى مستشفى طالقاني في آبادان، و19 مصابًا إلى مستشفى حضرة ولي عصر في خرمشهر، و8 مصابين إلى مستشفى 17شهريور في آبادان. خضع بعض المصابين لعمليات جراحية فورية بعد نقلهم نظرًا لخطورة حالتهم.

