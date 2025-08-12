https://ar.mehrnews.com/news/1961608/ ١٢/٠٨/٢٠٢٥، ١:٣١ م رمز الخبر 1961608 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١٢/٠٨/٢٠٢٥، ١:٣١ م شاهد بالصور..لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع) قام امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني الذي يزور العراق حاليا، بتقديم الخدمة لزوار اربعينية الإمام الحسين عليه السلام في أحد المواكب على طريق المشاية للزوار. لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع) لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع) لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع) رمز الخبر 1961608 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة السفارة الإيرانية: زيارة لاريجاني تُبرز أهمية العراق في السياسة الخارجية الإيرانية لاريجاني: لا نعارض توسيع التعاون الأمني بين إيران ودول المنطقة مهاجراني: التغيير في المجلس الأعلى للأمن القومي جاء لتعزيز القدرة التفاوضية على الصعيد الدولي اللبنانيون يرحبون بزيارة لاريجاني بهاشتاغ "#ایران_سند_مش_وصایة" سمات علي لاريجاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني العراق زيارة الاربعين اربعينية الامام الحسين
