شاهد بالصور..لاريجاني يخدم زوار اربعينية الامام الحسين(ع)

قام امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني الذي يزور العراق حاليا، بتقديم الخدمة لزوار اربعينية الإمام الحسين عليه السلام في أحد المواكب على طريق المشاية للزوار.