الإجتماعي رقیه معمارزاده ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٥:١٨ Download photos تقرير مصور رحلة إلى إحدى جنان الارض في الصين / صور تقع منطقة "داوجنغ" الجبلية غربي محافظة "سيتشوان" الصينية، حيث تتمتع بطبيعة خلابة وجمال يسحر عيون الناظرين. سمات الصين السياحة صور الطبيعة مطالب مرتبط افتتاح قسم القلب والاطفال لمسشفى تابع للقوة البحرية الايرانية / صور وزير الطرق الايراني يعلن عن افتتاح 700 كم من الطرق الجديدة في شهر نيسان احياء قرية هاجرها سكانها بسبب الجفاف/ صور اجتماع مجلس الوزراء الايراني / صور الخرفان الرومانية في طهران / صور اجتماع العقود الأربعة للسياسة الخارجية الإيرانية/صور
تعليقك