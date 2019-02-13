رقیه معمارزاده
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٥:١٨

تقرير مصور

رحلة إلى إحدى جنان الارض في الصين / صور

تقع منطقة "داوجنغ" الجبلية غربي محافظة "سيتشوان" الصينية، حيث تتمتع بطبيعة خلابة وجمال يسحر عيون الناظرين.

     

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