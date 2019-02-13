رقیه معمارزاده
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٤٢

اجتماع مجلس الوزراء الايراني / صور

قام اعضاء مجلس الوزراء بالرد على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي اقيم صباح اليوم الاربعاء.

      

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