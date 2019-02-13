السياسة رقیه معمارزاده ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٤٢ Download photos اجتماع مجلس الوزراء الايراني / صور قام اعضاء مجلس الوزراء بالرد على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي اقيم صباح اليوم الاربعاء. سمات الحكومة الايرانية مجلس الوزراء الحکومه الایرانیه اجتماع مجلس الوزراء مطالب مرتبط المجلس يناقش الوضع الاقتصاد في البلاد خلال جلسته غير العلنية افتتاح قسم القلب والاطفال لمسشفى تابع للقوة البحرية الايرانية / صور رحلة إلى إحدى جنان الارض في الصين / صور بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام الإيراني المقبل احياء قرية هاجرها سكانها بسبب الجفاف/ صور
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