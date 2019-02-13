وزير الطرق الايراني يعلن عن افتتاح 700 كم من الطرق الجديدة في شهر نيسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" صرح أمام الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي اقيم صباح اليوم الاربعاء، أن أهم هاجس أمام الحكومة هو خلق سبل لتسهيل معيشة الشعب، إذ ان اهم مخطط حكومي بمجال الاسكان هو تنشيط وتفعيل قطاع بناء السكن وفي هذا الاطار تم تسليم اراض للعاملين في قطاع البناء والانشاء.

وأكد وزير الطرق والبناء ان من أولويات هذه الوزارة ايضا تحديد النقاط المعرضة للحوادث بالطرقات، كما أشار الى انشاء أكثر من 20 الف كم من الطرق السريعة شتى انحاء البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية، قائلا: سيتم افتتاح 700 كم من الطرق الجديدة في أواخر الشهر الاول من العالم الايراني المقبل (شهر نيسان/ابريل).

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة الطرق الايرانية من اجل تعزيز الامن والسلامة في كافة الطرقات قال اسلامي: في هذا الاطار سنقبل على ثلاثة خطوات، الاولى تحسين وتطوير معابر المشاة والمفترقات والثانية تثبيت الفي كامرة مراقبة الطرق في الطرق السريعة وثالث خطوة انشاء اماكن خاصة لاستراحة السواق على الطرق السريعة، آملا ان تدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ بشكل اسرع باستثمار قطاع الخاص بها./انتهى/