رقیه معمارزاده
٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٦:٢٤

على هامش اجتماع مجلس الوزراء / صور

قام اعضاء مجلس الوزراء بالرد على اسألة الصحفيين على هامش اجتماعهم اليوم الاربعاء.

     

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