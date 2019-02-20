السياسة رقیه معمارزاده ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٦:٢٤ Download photos على هامش اجتماع مجلس الوزراء / صور قام اعضاء مجلس الوزراء بالرد على اسألة الصحفيين على هامش اجتماعهم اليوم الاربعاء. سمات الحكومة الايرانية اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء الايراني مطالب مرتبط مجلس الوزراء يوافق على مشروع تخصيص 61 مليار تومان لمشاريع في محافظة خوزستان أجواء مرقد الامام الرضا(ع ) في ظل تساقط الثلج / صور موصل والانقاض التي خلّفها داعش / صور لجنة الأمن القومي تستدعي وزير الداخلية لتقديم تفسير حول الهجوم الارهابي في زاهدان مجلس الشورى يبدأ جلسة ال12 لمناقشة ميزانية العام 98 نواب مجلس الشورى الاسلامي يحذرون من التقاعس بشأن الهجوم الارهابي الاخير في زاهدان
تعليقك