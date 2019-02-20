مجلس الوزراء يوافق على مشروع تخصيص 61 مليار تومان لمشاريع في محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" اعلن للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، عن تخصيص 61 مليار تومان ايراني لمشاريع بصفة طارئة من أجل السيطرة على الفيضانات والسيول في محافظة خوزستان، حيث قال: قد حاز هذا المخطط على موافقة مجلس الوزراء حتى تدخل المشاريع الخاصة بالترميم والتجويف و انشاء احزمة الفيضانات حيز التنفيذ.

وفي اشارة الى التوقعات الجوية للفترة المقبلة قال: نحن نسعى أن نستفيد حتى الامكان من المياه العذبة وأن نمنع الخسائر الناشئة عن الفيضانات حتى الامكان.

وأفاد وزير الطاقة الايراني بتشغيل مشروع تحلية المياه البحرية في محافظة فارس منذ اليوم، حيث سيتم تحلية 19 مليون متر مكعب من المياه وتسليمها للقطاع الصناعي في هذه المحافظة./انتهى/.