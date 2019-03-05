السياسة رقیه معمارزاده ٥ مارس ٢٠١٩ - ١٦:١٩ Download photos تقرير مصور لقاء وزير الاقتصاد الايراني ونظيره الاذربيجاني / صور إستقبل ظهر اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد الايراني "فرهاد دجبسند" نظيره الآذربيجاني "شاهين مصطفى يف". سمات الاقتصاد الايراني علاقات ايران الدولية علاقات ايران وآذربيجان مطالب مرتبط الباحثون الايرانيون يبدعون طريقة لترميم واعادة بناء انسجة الكبد والقلب عبر الخلايا الجذعية إيران ضمن أفضل البلدان المنتجة للعقاقيرالحيوية ذات التشكيلة المعقدة شركة معرفية تتمكن من توطين وصنع "انفرتر الطاقة الشمسية"
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