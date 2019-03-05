رقیه معمارزاده
٥ مارس ٢٠١٩ - ١٦:١٩

تقرير مصور

لقاء وزير الاقتصاد الايراني ونظيره الاذربيجاني / صور

إستقبل ظهر اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد الايراني "فرهاد دجبسند" نظيره الآذربيجاني "شاهين مصطفى يف".

    

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