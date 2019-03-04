إيران ضمن أفضل البلدان المنتجة للعقاقيرالحيوية ذات التشكيلة المعقدة

وأفاد وكالة للأنباء نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية، أن رئيس لجنة تطوير التقنية الحيوية في هذه المعاونية "مصطفى قانعي" صرح فيما يتعلق بحصول ايران على تقنية صنع العقاقير الحيوية بأن بعض من هذه العقاقير لها تشكيلة معقدة للغاية وعدد ضئيل من الدول في العالم تتمكن من صنعها، ألا أن ايران انضمت الى هذا العدد القليل المنتج لهذه الانواع من العقاقير.

وأكد قانعي ان هذه العقاقير تنتج بجودة لا تقل عن نظائرها الاجنبية ابدا ومن حيث التأثير الطبي لا يوجد اي فرق بينها وبين النظائر الاجنبية.

ووفقا لتصريح قانعي أن احدى هذه الادوية التي لها تقنية المعقدة في الصنع وتنتج فقط لدى شركة دنماركية هي دواء عامل 7 و8، حيث تمكن الخبراء الايرانيون من الحصول على تقنية انتاج هذا العقار، ما جعل ايران تصبح ثاني بلد منتج لهذا العقار.

وأضاف: عندما نتحدث عن عقار محدد يعني اننا تمكنا من النيل بالمعرفة التقنية لانتاجه، وذلك يعني وجود قوة انسانية خبيرة وعالمة تمكنت الحصول على هذه المعرفة التقنية.

واكد قانعي على ضرورة الاستفادة من القوات الانسانية الخبيرة ولاشابة في مجال انتاج العقاقير الحيوية، معتبرا أنه في ظل العقوبات المفروضة على ايران، الحل الوحيد للنجاة هو استغلال هذه الثروة من الشباب المتخصصين في الجامعات./انتهى/.