الباحثون الايرانيون يبدعون طريقة لترميم واعادة بناء انسجة الكبد والقلب عبر الخلايا الجذعية

وصرح الفائز بجائزة الدورة الثانية من مهرجان "خوارزمي" والعضو في الهيئة الدراسية لمركز ابحاث "رويان" الدكتور "حسين بهاروند" في حديث ل وكالة مهر للأنباء بأن امراض الكبد وامراض القلب والاوعية، تعد من أخطر الأسباب المؤدية للموت في العالم، لذلك هناك حاجة ملحة لاستراتيجيات علاجية جديدة واحدى هذه الاستراتيجيات هو استعمال الخلايا الجذعية ومشتقاتها لعلاج هذه الامراض.

وفي اشارة الى بحثوثاته التي ادت الى النيل بجائزة "خوارزمي" قال بهاروند: في هذه البحوثات قمنا بإنتاج الخلايا الجذعية كاملة القدرة (Totipotent Stem Cell) سواء إن كانت الخلايا الجنينية او الخلايا الجذعية الانسانية الحثية، كمصدر لانتاج خلايا الكبد والقلب والشرايين.

وأضاف العضو في الهيئة الدراسية لمركز ابحاث رويان: قمنا بانتاج خلايا الكبد والقلب والشرايين عبر طرق مثل التمايز العفوي وايضا استخدام محفّزات النمو والجزئيات الصغيرة وزرع الخلايا مع انواع اخرى، ومن ثم قمنا بتعديل وراثي لهذه الخلايا.

وتابع بهاروند: اضافة الى التعديلات الوراثية، قمنا باجراء تعديلات عبر هندسة الانسجة وتقنية النانو من اجل مشاهدة تاثير هذه التعديلات في التمايز وانتاج خلايا متعددة الانواع، مضيفا: تمكنا عبر هذه الطرق ومن خلال زرع الخلايا الجذعية ذات القدرة الكاملة، من انتاج خلايا انسانية خاصة لكل شخص، حيث يعد ذلك فرصة لانتاج الخلايا الجذعية الخاصة لكل مريض، ما يؤدي الى انتاج نماذج مختبرية لأمراض الكبد والاوعية والشرايين.

واستطرد الباحث في مركز رويان للابحاث الى مراحل اخرى من البحوثات، كزرع الخلايا الجذعية المذكورة في نماذج حيوانية المصابة بالفشل الكبدي والقلبي ومن ثم اجراء تجارب سريرية في هذا الاطار على أمراض فشل الكبد والقلب والشرايين، من اجل ممارسة العلاج بالخلايا الجذعية بشكل عملاني.

وتابع في حديثه لوكالة مهر أن مجموعة هذه البحوثات أظهرت امكانية انتاج الخلايا الجذعية بشكل كبير في المختبرات، حيث يتيح ذلك امكانيات عديدة للدراسات التكوينية والتجارب التي تجرى على الحيوانات.

ووفقا لبهاروند يمكن انتاج النماذج الانسانية لأمراض الفشل الكبدي والقلبي، عبر انتاج الخلايا الجذعية كاملة القدرة في داخل المختبرات.

وتابع بالقول: من جانب اخر تتسم هذه الخلايا بقابلية ترميم واعادة بناء خلايا الكبد، القلب والاوعية، حيث تم الاستفادة منها في اختبارات سريرية لزراعة الاعضاء، أبدت نتائج مذهلة ومؤثرة وأظهرت أن الخلايا الجذعية الخاصة بالانسجة الانسانية بامكانها اعادة بناء وترميم الاعضاء المذكورة الى حد كبير./انتهى/