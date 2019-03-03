شركة معرفية تتمكن من توطين وصنع "انفرتر الطاقة الشمسية"

وصرح "احمد نیکرَوش" المدیر العام للشرکة المعرفیة المستقرة فی حدیقة "بردیس" للعلوم والتکنولوجیا والتی قامت بتوطین صناعة انفرترات الطاقة الشمسیة (Solar Inverter)، قائلاً: أن احدی المواضیع التی لقت اهتماما کبیرا فی السنوات الخمس الاخیرة وتحولت الآن من ابرز اهتمامات البلاد، هو موضوع استغلال الطاقة الشمسیة لانتاج الکهرباء، سیما أن لایران طاقة هائلة لاستخدام الطاقة الشمسیة بغیة هذا السدد.

وقال نیکرَوش: لحد الان کانت تستخدم الانفرترات الاجنبیة، بینما الان تمکنا من الاحاطة بالمعرفة التقنیة لصنع الانفرتر الخاص بالالواح الشمسیة بقوة تبلغ الی ۵ کیلووات وتوطین هذا المنتج، مضیفا أن الانفرترات المذکورة تطابق المعاییر العالمیة وقد حازت علی تایید الخبراء فی مرکز ابحاث الطاقة.

وضمن التأکید علی ان هذه الشرکة یمکنها سد حاجة البلاد بمجال الانفرتر الخاص بالطاقة الشمسیة قال: یتم انتاج الالواح الشمسیة وطنیا لدی شرکات اخری والان استطعنا أن نصنع الانفرتر الخاص بهذه الالواح الذی یعتبر جزءً مهما للغایة من منظومة تحویل الطاقة الشمسیة الی الکهربائیة.

واوضح أن محولات الانفرتر تشکل احد اهم اجزاء محطات الطاقة الشمسیة، حیث تقوم بتحویل القدرة الکهربائیة الی التیار المستخدم، کما أن هذا المنتج یتیح امکانیة المراقبة بسهولة ویعرض نسبة القوة لدیه فی کل لحظة، کما یظهر القوة التی تلقاها فی الاوقات الماضیة.

خلق فرص العمل عبر انفرتر الطاقة الشمسیة

وفی اشارة الی امکانیة خلق فرص العمل عبر محولات الانفرتر هذه، قال نیکرَوش: اضافة الی محطات انتاج الطاقة یمکن استخدام هذا المنتج کمحطة انتاج طاقة منزلیة، سیما فی المناطق النائیة، مضیفا: أن الحکومة تخطط حالیا لفتح مجال امام الاسر الفقیرة لکی تستفید من هذه العاکسات کمصدرا للدخل، کما انها تعد مصدرا لخلق الاعمال واستقطاب المستثمرین.

وحول تصدیر هذه المنتجات قال نیکروش، یمکن تصدیر هذا المنتج، لکن حالیا نرکز علی التسویق الداخلی./انتهی /