مدينة "كاشان" مهد الحضارة والثقافة التقليدية في ايران / صور

يعتبر الكثير من المؤرخين أن مدينة كاشان هي أول المدن الايرانية وأكثرها اصالة، حيث تضم الكثير من المعالم التاريخية، كما إنها مسقط رأس الكثير من الشخصيات الكبيرة والشهيرة في العلوم والادب.

جغرافياً، تنقسم مدينة كاشان الى جزئين، صحراوي وجبلي، ما يجعلها احدى اهم المستوطنات في ايران منذ زمن طويل، إذ تعود حضارتها الى 7،500 عام ، كما انها تتميز بطقوس خاصة وطبيعة مذهلة ومساحات شاسعة مغطاة بالزهور ، تستقطب الكثير من السياح.

ومما تشتهر به مدينة كاشان هو المساجد والقصور العتيقة فيها، اضافة الى سجادها اليدوي.

وتشتهر مدينة كاشان ايضا بمراسم اعداد "ماء الورد" حيث ياتي الكثير من السياح من مدن اخرى في موسم اعداده الى كاشان، لمشاهدة هذه المراسم عن كثب وللحصول على أحسن انواع ماء الورد من هذه المدينة.