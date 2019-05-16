سنوياً أكثر من مليون دولار صاردات ماء الورد في كاشان

صرح رئيس بلدية مدينة كاشان الكبرى أبو الفضل زارع في حديث لوكالة مهر للانباء إن موسم تقطير ماء الورد قد بدأ حالياً في مزارع مدينة كاشان حيث يزرع الورد الجوري على مساحات واسعة من الأراضي، تقدر 5 آلاف طن من الورد، يستخرج منه 300 كيلو من المحلول المركز للورد الجوري فيما تتم تعبئة مليون ليتر من ماء الورد بدرجة تقطير 30 بالمائة.

وأوضح زارع إن 80 بالمائة من السكان في كاشان الكبرى يعملون في تقطير ماء الورد، موضحاً إن 550 ورشة تقطير تقليدية تعمل حالياً في كاشان إضافة إلى 16 معمل، تشغل هذه الورشات والمعامل ألف و400 يد عاملة.

وبين ززارع إن مدينة كاشان تصدر سنوياً ٨٠٠ طن من ماء الورد إلى مختلف دول العالم بقيمة مليون ومئتي دولار. /انتهى/.