ظريف: زيارتي لمدينة قم لا علاقة لها بموضوع "فاتف"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صرح قبل ظهر اليوم الاثنين أمام الصحفيين على هامش لقائه مع ممثل اية الله السيستاني في ايران حجة الاسلام جواد الشهرستاني، صرح بأن زيارة رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني الى العراق كانت ناجحة وقيمة للغاية، حيث أزالت الكثير من العقد في العلاقات الايرانية العراقية، قائلا: اليوم جئت الى مدينة قم لأنقل انجازات هذه الزيارة للمراجع العظام.

وسرد ظريف اهم انجازات زيارة روحاني وهي الغاء الرسوم من تأشيرة دخول الايرانيين الى عراق وبالعكس، ربط خطوط السكك الحديدية بين مدينة شلمجه والبصرة، وتجريف نهر اروند رود "شط العرب".

وفي إشارة الى أهمية تجريف اروند رود "شط العرب" قال ظريف: طالما سعينا خلال 31 سنة الى تجريف هذا النهر ولحسن الحظ نلنا النتيجة وسوف تدخل الاجراءات اللازمة في هذا السياق حيز التنفيذ قريبا.

وأكد ظريف أن زيارته الى قم لا علاقة لها بتاتا بموضوع مجموعة العمل المالي الدولية FATF ، بل ترمي الى تقديم تقرير حول زيارة الرئيس روحاني الى العراق وآخر التحولات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة، متابعاً أن الاتفاقيتان المتعلقتان بفاتف قيد الدراسة والنقاش لدى مجمع تشخيص مصلحة النظام واعضاء المجمع سوف يقررون بشأنها بناءا على مصالح البلاد.

ويذكر أن جدول اعمال زيارة ظريف يتضمن الحضور في اجتماع اللجنة الادارية لمدينة قم وزيارة حرم السيدة معصومة (س)./انتهى/.