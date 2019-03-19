رقیه معمارزاده
١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠

وكالة مهر تحتفل بنهاية العام الايراني / صور

أقامت وكالة مهر للأنباء احتفالا بمناسبة نهاية العام الايراني.

    

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