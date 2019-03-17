توفير 375 مليون دولار عبر توطين وصناعة 90 عقارا بايولوجيا داخل ايران

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا بمكتب رئاسة الجمهورية أن أمين لجنة تطوير التقنية الحيوية في هذه المعاونية "مصطفى قانعي" صرح: من المتوقع أن يتم انتاج 8 لقاحات بشرية و17 لقاحات خاصة بالمواشي والطيور و50 مادة أولية لصناعة الادوية و14 مستحضر بايولوجي، حتى نهاية عام 1399 الايراني (مارس عام 2020).

وأضاف أن صنع المستحضرات الطبية هذه يوفر بنسبة 375 مليون دولار من ذخائر العملة الاجنبية في البلاد، كما يتم خلق فرص عمل لـ 830 شخص.

وفي اشارة الى نشاطات المسرّعات الحيوية في ايران قال قانعي: خلال العامين الاخيرين تم إيجاد 12 مسرّعا يعمل في مجال التقنية الحيوية، ساعدت في تشغيلها معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية ويديرها القطاع الخاص.

وتابع بالقول: أن المعاونية المذكورة مستعدة لتشغيل مسرّعات تعمل بمختلف مجالات التقنية الحوية الزراعية والحيوانية./انتهى/.