تقديم خدمات مالية قليلة التكلفة للشركات المعرفية في المناطق الفقيرة

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صندوق النقد الايراني للابداع والازدهار أن رئيس مجلس إدارة هذا الصندوق الدكتور "علي وحدت" اعلن عن إرادة هذا الصندوق لقطع خطوات جديدة في مجال تقديم الدعم المالي للشركات المعرفية بالتعاون مع الصناديق المخصصة للبحوثات العلمية والتقنيات والبنوك وباقي المؤسسات المعنية.

وأشار وحدت الى التعاون الساري بين صندوق النقد للابداع والازدهار وصندوق النقد لخلق فرص العمل، معتبرا أن هذا التعاون جاء ضمن إطار مهمة صندوق الابداع والازدهار من أجل دعم الشركات المعرفية الناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، كما أكد أن هذين الصندوقين يسعيان بالتعاون معا لتقديم خدمات مالية ذات تكلفة قليلة للشركات المعرفية في المناطق الفقيرة.

وفي اشارة الى اولويات صندوق الابداع والازدهار لتقديم أكد وحدت أن من اهم المعايير لدى هذا الصندوق هو الابداع وخلق فرص العمل والعمل على تطوير اقتصاد البلاد./انتهى/.