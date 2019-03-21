روحاني يبدأ عيد النوروز بجولة في على مراكز السلامة والاسعاف

وافادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني بدأ اليوم الأول من عيد النوروز بجولة عى مراكز السلامة والإسعاف في طهران وكرج، مثنياً على الطواقم الطبية المستعدة لكل طارئ في العيد.

/يتبع/.