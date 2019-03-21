  1. السياسة
٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤

روحاني يبدأ عيد النوروز بجولة في على مراكز السلامة والاسعاف

روحاني يبدأ عيد النوروز بجولة في على مراكز السلامة والاسعاف

بدأ الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الأول من عيد النوروز بجولة عى مراكز السلامة والإسعاف في طهران وكرج، مثنياً على الطواقم الطبية المستعدة لكل طارئ في العيد.

وافادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني بدأ اليوم الأول من عيد النوروز بجولة عى مراكز السلامة والإسعاف في طهران وكرج، مثنياً على الطواقم الطبية المستعدة لكل طارئ في العيد.

/يتبع/.

رمز الخبر 1893267

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