  1. السياسة
٢١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠

ضمن رسالة

قائد الثورة يهنئ الشعب الايراني بالعام الايراني الجديد ويسميه بعام" ازدهار الانتاج "

قائد الثورة يهنئ الشعب الايراني بالعام الايراني الجديد ويسميه بعام" ازدهار الانتاج "

هنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بالعام الايراني الجديد (1398 هجري شمسي)، متمنياً أن يكون عيد النيروز هذا العام مملوءاً بالفرح والسرور وأن تكون السنة القادمة سنة خير وبركة ومسمياً إياها بسنة "ازدهار الانتاج".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي هنأ الشعب الايراني بالعام الايراني الجديد (1398 هجري شمسي)، مقدماً التهاني لكل أبناء الشعب  داخل البلاد وخارجها كما بارك لكل الشعوب التي تحيي عيد النيروز، وخصوصاً لعوائل الشهداء المُعززة، ولذوي الحاجات الخاصة وعوائلهم،

وأضاف القائد أبارك خصوصاً لشباب البلاد وناشئتها مبعث الأمل ومحرّكو المسيرة الوطنية في البلاد، وأتمنى لكم في رأس السنة الجديدة عيداً بهيجاً طيّباً وسنةً زاخرةً بالخير والبركة.

وأثنى قائد الثورة الاسلامية على مقاومة الشعب الايراني وتحدي العقوبات الاقتصادية وزيادة الانتاج الداخلي في البلاد كالمشاريع الأخيرة في مجال النفط والغاز جنوب البلاد . 

واعتبر قائد الثورة الاسلامية إن المشكلة الاساسية في البلاد لازالت اقتصادية جزء منها مرتبط بإدارة البلاد واقتصادها، داعياً المسؤولين لمعالجة اولويات البلاد خلال العام القادم.

وأردف آية الله الخامنئي إن السنة القادمة يجب أن تكون سنة الانتاج الذي يساهم في حل العمل والعملات، مطلقاً على السنة القادمة اسم "ازدهار الانتاج. /انتهى/.

رمز الخبر 1893264

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي