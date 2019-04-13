رقیه معمارزاده
١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:١٢

تقرير مصور

اعادة فتح المدارس في "كميشان" و"آق قلا" المحاصرتين بالسيول / صور

أعيد فتح مدارس المناطق المنكوبة بالسيل في محافظة كلستان كمدينتي كميشان وآق قلا.

    

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