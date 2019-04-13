الإجتماعي رقیه معمارزاده ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:١٢ Download photos تقرير مصور اعادة فتح المدارس في "كميشان" و"آق قلا" المحاصرتين بالسيول / صور أعيد فتح مدارس المناطق المنكوبة بالسيل في محافظة كلستان كمدينتي كميشان وآق قلا. سمات مدينة آق قلا مدينة كميشان السيول في ايران الفيضانات في ايران محافظة كلستان مطالب مرتبط عطر الربيع في سهول "همدان" / صور طائرات الحرس الثوري المسيرة والمزودة بالرؤية الليلية تراقب المياه في مسارات الانهر معرض الانجازات النووية في ايران / صور الربيع في سهول "كردستان" / صور
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