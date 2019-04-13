طائرات الحرس الثوري المسيرة والمزودة بالرؤية الليلية تراقب المياه في مسارات الانهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مشرف قسم البيئة البحرية في منظمة الحفاظ على البيئة "احمد لاهيجان" صرح في مؤتمر خاص لتحليل ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بأزمة السيول الاخيرة في الشواطئ الشمالية والجنوبية لإيران وسفح جبال "زاغرس" غربيها والاثار التي تتركها هذه الفيضانات على البيئة البحرية، الذي عقد في المركز الوطني لعلوم الجوية والمحيطات، صرح: أن هطول الأمطار في محافظة خوزستان كان قد حقق نسبة قياسية بفارق كبير مقارنة بالاعوام السابقة، بمعنى أنه في العام المائي الجديد حققت كافة المستجمعات المائية في البلاد نسبة قياسية من حيث تجمع المياه.

وأضاف: قد تجمع 6 مليارات متر مكعب من المياه في سد "كرخه"، ووفقا لآخر المعطيات لم تصل نسبة المياه في هذا السد لهذا الحد منذ إنشاء السد حتى الان، حيث أن اعلى نسبة كانت 4.7 مليار متر مكعب.

وفي اشارة الى اجراءات الحرس الثوري فيما يتعلق بأزمة الفيضانات والسيطرة عليها، قال لاهيجان: احدى اهم هذه الاجراءات هو رصد ومراقبة نسبة المياه في كافة مسارات الانهر وأحزمة الفيضانات عبر طائرات الدرون المزودة بكامرات الرؤوية اليلية في الليل والنهار.

واوضح مشرف قسم البيئة البحرية في منظمة الحفاظ على البيئة ان مركز الرصد قد يمارس نشاطاته خلال الاسبوع الاخير عبر الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري لمراقبة الاوضاع في المناطق المضروبة بالسيول والمعرضة له./انتهى/.