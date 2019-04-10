رقیه معمارزاده
١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:١٤

تقرير مصور

معرض الانجازات النووية في ايران / صور

أقيم امس معرض للإنجازات النووية الايرانية، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية في ايران.

      

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