السياسة رقیه معمارزاده ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:١٤ Download photos تقرير مصور معرض الانجازات النووية في ايران / صور أقيم امس معرض للإنجازات النووية الايرانية، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية في ايران. سمات التقنية النووية الانجازات النووية الايرانية معرض الانجازات النووية مطالب مرتبط انشاء جسر عوام للتواصل في مقاطعة "كارون" المحاصرة بالمياه / صور الربيع في سهول "كردستان" / صور ركوع دبلوماسي ايراني امام الطفلة الافريقية "فاطمة بانو" / فيديو انهيار بناية ميرفتاح التاريخية / صور الصليب الاحمر الالماني يسلم الهلال الاحمر الايراني مساعدات للمنكوبين بالسيول / صور
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