استقرار 200 مغوار و30 زورقا سريع من البحرية الايرانية في خوزستان للإغاثة

وأفاد قائد قوات المغاوير البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال مرتضى درخوران في حديثه مع وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بإجراءات هذه القوة لإغاثة المنكوبين بالسيول الاخيرة في ايران، موضحا أن القوة البحرية قد سارعت منذ بداية أزمة السيول في شمال ايران ومن ثم غربها وجنوبها لإغاثة المحاصرين بالمياه ضمن ثلاث مراحل، وعبر ارسال القوات والاليات والامكانيات لهذه المناطق.

وأوضح: يتواجد حاليا في محافظة خوزستان أكثر من 200 مغوار من القوة البحرية التابعة للجيش و30 زورقا سريع، حيث يقومون باغاثة المضروبين بالسيول، كما ان الفرق المركبة لدى قوات المغاوير البحرية تقوم بانشاء احزمة فيضانات للحئول دون توغل المياه.

وتابع: أن مغاوير القوة البحرية التابعة للجيش تتواجد حاليا في مدن الشعيبية ودشت آزادكان وسوسنكرد وأطراف مدينة اهواز وتواصل عملياتها لإغاثة المنكوبين والمحاصرين بالفيضانات.

وصرح درخوران أن القوة البحرية تقوم برصد ومراقبة المنطقة جوا وبحرا باستمرار لتوفد قواتها ومعداتها عند الضرورة.

واكد قائد قوة المغاوير أن القوات البحرية تسخر كافة امكانياتها من طائراتها المروحية والمشاة والقوات الانسانية الى جانب باقي المؤسسات والقوات الشعبية لتقديم المساعدات واغاثة المنكوبين بالسيول.

وفي ختام الحديث قال درخوران أن اغاثة المحاصرين بالمياه واخلاء المناطق التي يتوقع ان تتدفق اليها الفيضانات يعد ضمن اولوية العمليات، لكن الاهتمام بمن غرقت بيوتهم وخسروا أموالهم يعد أمرا ضروريا للغاية./انتهى/.