٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:١٣

تقرير مصور

ترميم جامع "شيخ علي اكبر" التاريخي / صور

في اطار عمليات اعادة اعمار وترميم الابنية التاريخية في مدينة شاهرود، يتم ترميم جامع "شيخ علي اكبر" التاريخي.

    

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