الثقافة ٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:١٣ Download photos تقرير مصور ترميم جامع "شيخ علي اكبر" التاريخي / صور في اطار عمليات اعادة اعمار وترميم الابنية التاريخية في مدينة شاهرود، يتم ترميم جامع "شيخ علي اكبر" التاريخي. سمات الابنية التاريخية في ايران المعالم التاريخية في ايران الجوامع التاريخية في ايران مطالب مرتبط لقاء ظريف ونظيره العماني في طهران / صور عرض مسرحية "الذبابة" في طهران / صور مسابقات الدوري الممتاز للدرجات الهوائية في طهران / صور التنزه على ضفاف الحدود المائية في بحر قزوين شمالي ايران / صور
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