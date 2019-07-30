ايران تنضم الى إتفاقية الشحن والنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي التي عقدت اليوم الثلاثاء، تضمنت تقرير لجنة البناء والطرق حول مشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية الشحن والنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف والمعدات المعنية بهذا النوع من الشحن والنقل.

وقد صادق نواب المجلس الیوم الثلاثاء على لائحة الانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف بـ 166 صوتا فيما عارضها 6 نواب وامتنع 5 منهم عن التصويت.

ويسمح القرار للحكومة بالانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف والمعدات الخاصة بهذا الشأن./انتهى/