وزارة الدفاع الايرانية ستستلم قمر "ناهيد 1" خلال الاسبوعين القادمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي أكد في تصريح ادلى به للمراسلون على هامش اجتماع مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالشبكة الوطنية للمعلومات، أكد على اهمية محتوى هذه الشبكة أكثر من أي مؤشر آخر، كون أنه يُعد عاملا اساسيا في نقل الثقافة الى الاجيال القادمة، معتبرا ان الجهود في هذا المجال يجب ان تكون مضاعفة، والهدف لا يتحقق الا من خلال المشاركة الوطنية.

وحول موعد اطلاق قمر ناهيد 1 في المدار قال: قد اكتملت كافة العمليات الخاصة بصنع واختبار قمر ناهيد 1 الصناعي لدى مركز الابحاث الفضائية في ايراني وايضا خضع هذا القمر الى الاختبارات النهائية، ومن المتوقع ان يتم تسليم القمر خلال الاسبوع أو الاسبوعين القادمين الى وزارة الدفاع الايرانية.

وأضاف ان الاجراءات التمهيدية لإطلاق القمر الصناعي لدى وزارة الدفاع قد دخلت حيز التنفيذ، وتم تعديل الاخطاء المؤدية الى فشل عمليتين الاطلاق الماضيتين، ونأمل نجاح عملية الاطلاق هذه المرة./انتهى/